دي بروين وبيرناردو في منافسة مع 6 لاعبين على جائزة هدف الشهر بالبريميرليج

أعلنت رابطة البريميرليج عن الأهداف المرشحة لجائزة أفضل هدف في شهر ديسمبر في منافسة الدوري الإنجليزي.

وكشف حساب البريميرليج عبر تويتر عن 8 أهداف سيكون واحد من بينهم هو الأفضل في شهر ديسمبر.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة هدف شهر ديسمبر هم نيل موباي من برايتون عن هدفه ضد وست هام. لوكاس مورا لاعب توتنهام عن الهدف الذي سجله ضد نوريتش. ديماري جراي جناح إيفرتون عن هدفه ضد أرسنال.

بالإضافة إلى ألكسندر لاكازيت من أرسنال عن هدفه ضد ساوثامبتون وترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول عن الهدف الذي أحرزه بتسديدة صاروخية في شباك نيوكاسل يونايتد، وكذلك ماسون ماونت لاعب تشيلسي عن هدفه في مرمى وست هام.

وأيضا يتنافس على الجائزة ثنائي مانشستر سيتي، كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا، الأول عن هدفه ضد ليدز والآخر عن هدفه أمام أستون فيلا.