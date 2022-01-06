في ظل اتساع تفشي المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، بدأت إسرائيل هذا الأسبوع إعطاء جرعة رابعة من لقاحات كورونا لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما وكذلك للعاملين في المجال الطبي.

ووفقا لدراسة يجريها مستشفى شيبا الإسرائيلي، فإن إعطاء جرعة رابعة من لقاح فايزر/بيونتيك يرفع الأجسام المضادة لدى الشخص ضد أوميكرون بخمسة أضعاف في غضون أسبوع واحد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت قد حذر من أن عدد حالات الإصابة اليومية قد يصل لـ 50 ألفا خلال ذروة تفشي أوميكرون. كما حذر من أن "عاصفة أوميكرون تزداد قوة".

وسجلت إسرائيل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ بداية الجائحة، وذلك بعد إجرائها تحديثات في سياسة إجراء الاختبارات.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء تسجيل أكثر من 12500 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأدخلت السلطات تحديثات كبيرة في المبادئ التوجيهية للاختبارات لحجز اختبارات بي سي آر للفئات الأكثر عرضة للخطر. كما أقرت بأنه قد تكون هناك حاجة إلى تغييرات أخرى في سياسات الممر الأخضر والعزل ، حسبما ذكرت صحيفة جيروزاليم بوست عبر تويتر صباح اليوم الخميس.

وقال وزير الصحة نيتسان هورويتز خلال مؤتمر صحفي إن "موجة أوميكرون تمثل سلوكا مختلفا عن سابقتها وتجبرنا على اتخاذ خطوات جديدة وتشكل منظورامحددا".

واعتبارا من يوم غد الجمعة، سيتعين على أي شخص ، تلقى التطعيم أو تعافى من الفيروس، تعرض لحالة تم التحقق منها أو يعاني من أعراض، الخضوع لاختبار بي سي آر فقط إذا كان فوق الستين من العمر أو كان يعاني من حالات طبية كامنة. ولا تزال هذه التعاريف الدقيقة قيد الدراسة.