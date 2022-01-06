رئيس الفلبين يلزم من لم يحصل على لقاح كورونا بالبقاء في المنزل

أمر الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي المسؤولين المحليين بتقييد حركة الأفراد الذين لم يتلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بعد أن جاءت نتيجة اختبار نحو أربعة من أصل 10 أفراد إيجابية.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قال دوتيرتي إن مسؤولي القرى يتمتعون بصلاحية إلقاء القبض على من لم يحصل على لقاح ولا يلتزم بالبقاء في المنزل. وقال في موجز صحفي متلفز: "بالإمكان تقييد (حركة) من يرفض تلقي اللقاح إذا ما تنقل في الأرجاء".

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، ارتفع معدل الإصابة بالفلبين إلى 36.9%، مقابل الرقم القياسي البالغ 31.7% يوم أمس الأربعاء.

وقالت نائبة الرئيس ليني روبريدو إن نتائج حوالي 46% من أولئك الذين يصطفون للحصول على خدمة مكتبها المتنقلة لاختبارات كوفيد-19، جاءت إيجابية.

وبلغت الإصابات اليومية اليوم الخميس 17 ألفا و220، بزيادة 60% عن أمس الأربعاء.