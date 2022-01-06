مونتير الكاهن يكرر التعاون مع المخرج عثمان أبو لبن في فيلم بضع ساعات في يوم ما

أعرب المونتير عبدالرحمن كرم الدين، عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها عن فيلم الكاهن والذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي، ضمن موسم رأس السنة، مشيرا إلي أنه بذل مجهودا كبيرا من أجل أن يخرج العمل بشكل مختلف للجمهور .

وأشار عبدالرحمن كرم الدين في تصريحاته؛ علي أن العمل كان به كثير من المشاهد المختلفة؛ وبالتعاون مع المخرج عثمان أبو لبن حاولنا أن نقدمه بشكل يليق بحجم الإنتاج السعودي المصري.

واضاف عبدالرحمن؛ أنه يباشر حاليا عمل المونتاج علي فيلم سينمائي اخر يجمعه مع المخرج عثمان أبو لبن؛ مؤكدا أن الفيلم يحمل اسم "بضع ساعات في يوم ما"؛ وهو من تأليف محمد صادق ومن إنتاج السبكي ويجمع عدد كبير من النجوم .

واختتم عبدالرحمن كرم الدين؛ حديثه مؤكدا أنه انتهي مؤخرا من عمل المونتاج والمكساج لفيلم "جدران" وهو فيلم رعب للمخرج محمد بركة وانتاج ياسر صلاح.

وكان المونتير عبدالرحمن كرم الدين قد قام بتنفيذ مونتاج عدد من الأعمال الفنية من بينها مسلسل مولانا العاشق ومسلسل صديق العمر وفيلم قصة حب وفيلم تؤام روحي وعدد من الاعلانات.