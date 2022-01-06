بايدن: الهجوم على الكابيتول قبل عام "تمرد مسلح" حرض عليه ترامب

اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، اليوم الخميس، بمحاولة منع الانتقال السلمي للسلطة في السادس من يناير 2021، بعدما خسر الانتخابات الرئاسية.

وقال بايدن في خطاب في الذكرى السنوية الأولى للهجوم على مقر الكونغرس "للمرة الأولى في تاريخنا، لم يخسر رئيس انتخابات فقط، بل حاول منع الانتقال السلمي للسلطة بينما انتهكت عصابة عنيفة حرمة الكابيتول"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف "لم تكن تلك مجموعة من السياح. كان تمردا مسلحا"، لافتا إلى أن ترامب اختلق "شبكة من الأكاذيب"، مفضلا "السلطة على المبادئ".

وأكد الرئيس الأميركي أنه يرفض أن "يصبح العنف السياسي هو القاعدة" في الولايات المتحدة، محذرا من أنه "علينا أن نقرر اليوم أي أمة سنكون. هل سنكون أمة تقبل أن يصبح العنف السياسي هو القاعدة؟ هل سنكون أمة تسمح لمسؤولين رسميين محازبين أن يطيحوا بالرغبة التي عبر عنها الشعب بشكل قانوني؟ هل سنكون أمة لا تعيش في ضوء الحقيقة إنما في ظل الكذب؟".