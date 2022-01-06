كشف ملابسات «فيديو» على الفيسبوك يظهر خلاله شخص يحاول خطف طفلة بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك"، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة بالغربية، ونجحت في ضبط مرتكب الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر خلاله رصد كاميرات مراقبة لأحد الأشخاص يقوم بمحاولة خطف طفلة حال سيرها رفقة شقيقتها بأحد الشوارع بمحافظة الغربية.

وبالفحص تبين أنه حال سير طفلة (13 عاما)، شقيقتها (7 أعوام) بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، قام عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بذات الناحية، بالإمساك بإحداهما، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.

وباستدعاء الطفلة، حضرت صحبة والدتها (ربة منزل – مقيمة بذات الناحية)، واتهمت المذكور بالتحرش بنجلتها… وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.