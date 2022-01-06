الداخلية: ضبط 54 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 52 ألف حكم خلال 24 ساعة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 54 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية؛ تتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

تمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 54 قطعة سلاح ناري شملت المضبوطات 8 بنادق

آلية، 4 بنادق خرطوش، طبنجة، 41 فرد محلي، و115 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة 141 قطعة سلاح أبيض).

ونفذت الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام 52 ألف حكم قضائي متنوع، وضبطت تشكيل عصابي ضم 3 متهين إرتكبوا حادثين سرقة دراجات ، 131 قضية مخدرات بحوزة 143 متهم بإجمالي مضبوطات 30 كيلو مخدرات، و3 متهم ومراقب هارب، و8 متهمًين بالبلطجة، و227 دراجة نارية مخالفة، و29 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 50 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات