النمسا تسجل 9761 إصابة جديدة بكورونا و18 حالة وفاة

سجلت النمسا 9761 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 18 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.
وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و304 آلاف و86 إصابة، والوفيات إلى 13 ألفا و802 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 16 مليونا و548 ألفا و315 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.
ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.