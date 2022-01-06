باحث أمريكي: هل تستعد إثيوبيا لشن حرب على صوماليلاند؟

تنعم العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، الآن بالهدوء، لكن قبل شهر، كان الجيش الإثيوبي على شفا الهزيمة، قبل أن يتلقى جسرا جويا من المساعدات الخارجية التي شملت طائرات مُسيرة وذخيرة، وهو ما قلب الموازين لصالح رئيس الوزراء أبي أحمد.

ويرى مايكل روبين، الباحث المقيم بمعهد "أمريكا إنتربرايز"، والمتخصص في شؤون إيران وتركيا وما يعرف باسم "الشرق الأوسط الكبير"، أن النصر سيكون باهظ التكلفة بالنسبة لأبي أحمد، صاحب نوبل للسلام "الذي يتعرض للانتقادات"، حيث إن الأعمال الانتقامية، وعمليات العقاب الجماعي التي انتشرت على نطاق واسع، أصابت النسيج العرقي في إثيوبيا بضرر واسع يصعب علاجه.

ويوضح روبين، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنتريست" الأمريكية، الموقف بقوله: "ببساطة، نادرا ما يكون أي ديكتاتور ينشئ معسكرات اعتقال لأجل الانتقام العرقي، موضع ثناء".

ويقول روبين، إنه "إذا أراد أبي أحمد الاحتفاظ بالسلطة، عليه أن يبقي على إثيوبيا في وضع أزمة لا ينتهي. ولكن حرب تيجراي أبرزت موطن ضعف آخر: ألا وهو أن إثيوبيا بحاجة إلى ميناء، فقد حرم استقلال إريتريا -وانتصارها في الحرب ضد إثيوبيا- أديس أبابا من منفذ على البحر الأحمر، ولهذا لجأت إثيوبيا إلى جيبوتي. وقد دعمت الاستثمارات الصينية مشروع إقامة خط حديدي وطريق سريع، وتستقبل جيبوتي حاليا 95% من واردات إثيوبيا. ورغم ذلك، عندما اتسع القتال إلى خارج حدود تيجراي، قطعت القوات الخط الحديدي والطريق".

ومن أجل إصلاح الموقف، وإلهاء الشعب بأزمة جديدة، يعد أبي أحمد الساحة لانتزاع ميناء "زيلع"، وهو ميناء خامل، شمالي جمهورية صوماليالاند (أرض الصومال)، على بعد حوالي 17 كيلومترا من حدود جيبوتي. وبدأ مؤيدو رئيس الوزراء الترويج لسابقة تعود لقرون مضت، عندما كان الميناء يخدم مدينة هرار الإثيوبية. كما يشكل "زيلع" نقطة رئيسية في النقاش الذي يثار بين الحين والآخر بشأن إنشاء أسطول إثيوبي جديد، وهو أمر ليس له معنى لدولة حبيسة.

وإثيوبيا عملاق إفريقي، بعد نيجيريا، وهي أيضا أكبر دول القارة من حيث عدد السكان، ولكن صوماليلاند أصغر بكثير من حيث الحجم أو السكان. كما أن ميناء زيلع معزول نسبيا، حيث تقع أقرب مدينتين فيه، بروما وبربرة، على بعد حوالي 150 ميلا و170 ميلا على التوالي. وقد يستغرق الأمر ساعات، وربما أيام، من صوماليلاند لحشد قواتها وصد غزو إثيوبي للميناء. ورغم أن القوات الإثيوبية، ستواجه أيضا أراض وعرة وقاحلة فإنها ستقطع 160 ميلا فقط بالمركبات للوصول إلى زيلع.

ويرى الباحث روبين أن ما يزيد من تعقيد عزلة ميناء زيلع أمر يعود للجغرافيا السياسية. ففي حين أن صوماليلاند من أكثر الدول ديمقراطية في إفريقيا، ما زال انفصالها عن الصومال في عام 1991 لا يحظى باعتراف دولي. وهي تشكل اليوم، مثل تايوان، أكثر دولة فعالة غير معترف بها في العالم، تتمتع بقدرات أكبر ومعدل فساد أقل.

ولا تقل التحالفات أهمية عن الجغرافيا السياسية. وقد دفع غضب أبي أحمد من الانتقادات المتواصلة لملف بلاده الحقوقي، رئيس الوزراء إلى أن يعطي ظهره لأمريكا والاتحاد الأوروبي، لصالح الصين وتركيا وإيران وإريتريا. ولكن صوماليلاند ذهبت في الاتجاه العكسي، حيث توجد مكاتب تابعة لبريطانيا والدنمارك وكينيا في العاصمة هرجيسا، كما يتواجد الاتحاد الأوروبي هناك بشكل متكرر. وبدلا من أن تقبل رشوة من بكين، كما فعلت دول أفريقية أخرى، اتجهت صوماليلاند إلى تايوان بسبب القيم التي تتشاركها الدولتان. وقد أرسلت بكين وفدا إلى هناك، سعى إلى تقديم رشى من أجل أن تغير هرجيسا سياستها، ولكنه عاد خالي الوفاض.

وهناك أسباب تجارية لانزعاج الصين من صوماليلاند، حيث إن التوسعات الجديدة في ميناء بربرة تنافس ميناء جيبوتي بشكل متزايد. كما أن "المحور" الإماراتي من الميناء، والذي يمر من خلال مطار جديد تموله أبوظبي، حتى حدود إثيوبيا، يجعل بربرة أكثر جاذبية. ويرى روبين أن أبي أحمد يتوقع أن يحظى بدعم الصين حال تحركه صوب زيلع، إذا لم يكن لمعاقبة تايوان، فليكن لدعم الاستثمارات الصينية في جيبوتي.

ويقول الباحث الأمريكي، إن أبي أحمد، كما هو دأبه، يخلط الواقع بالأمنيات، فالتوترات العرقية بين الصوماليين الذين يحكمون البلاد، وأبناء عرقية العفر المسيحية، ليست بالأمر الغريب على جيبوتي. وأي تحرك في صوماليلاند من شأنه أن يفاقم هذه التوترات، حيث إن صوماليي جيبوتي لهم أقارب هناك، كما أن العفر لهم أهل في إثيوبيا. وبذلك، من شأن أن هجوم إثيوبي على زيلع أن يشعل فتيل التمرد وأن يزعزع استقرار جيبوتي.

وبحسب روبين، يرى كثيرون في أمريكا أنه لا يجب أن يكون لواشنطن مصلحة في القرن الأفريقي، ولكنهم على خطأ، حيث إن مينائي زيلع وجيبوتي يشرفان على مضيق باب المندب، حيث يتدفق جزء كبير من التجارة البحرية العالمية، والأمريكية. ويقول روبين إن زعزعة الاستقرار في صوماليلاند وجيبوتي، أكثر دولتين استقرارا في القرن الأفريقي، من شأنه أن يطلق العنان لموجات هجرة جديدة في الشرق الأوسط وعبر البحر المتوسط، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار الدول وتعزيز الإرهاب.

وعلى أي حال فإنه إذا ما قررت إدارة الرئيس الأمريكي أن تتحرك بشكل استباقي، قد تساعد الدبلوماسية الحكيمة في تجنب اندلاع أزمة. ويقول روبين إنه منذ تعيين جيفري فيلتمان مبعوثا خاصا للخارجية الأمريكية للقرن الإفريقي قبل نحو 8 أشهر، لم يذهب الرجل إلى صوماليلاند، بدعوى أنه ليس لديه وقت.

ويرجح روبين أن السبب هو أن فيلتمان لا يريد أي إشارة قد تفسر على أنها اعتراف أمريكي بصوماليلاند، ولكن هذا سبب هش، حيث إن زيارته لن تفعل ذلك، فالدبلوماسيون الأمريكييون يزورون تايوان رغم كل شئ. وحتى الآن، أعرب مستشار سابق للأمن القومي في أمريكا و3 مساعدين لوزراء خارجية لشؤون إفريقيا علنا عن أسفهم لأنهم لم يعطوا صوماليلاند قدْرها. ويردد آخرون نفس المعنى، سرا.

كما أنه لا يجب تغليب الحساسية الدبلوماسية على فرص تجنب اندلاع حرب، فإسقاط وزير الخارجية بلينكن وفيلتمان صوماليلاند من الدبلوماسية الأمريكية سيكون له عواقب حقيقية إذا ما فسر أبي أحمد والرئيس الصيني شي جين بينج تجاهل إدارة بايدن على أنه ضوء أخضر لشن عدوان جديد.

وفي الختام، يقترح روبين أن يقوم فيلتمان بزيارة زيلع عبر هرجيسا، فذلك من شأنه أن يحول الضوء الأخضر إلى أحمر، وأن يؤكد أن أمريكا تقر بثبات حدود صوماليلاند: فلقد آن الآوان لأن تكون "الدبلوماسية أولا".