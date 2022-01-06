إندونيسيا تطلق حملة لتلقيح أكثر من مليوني طفل ضد كورونا

أطلقت الشرطة الإندونيسية اليوم الخميس، حملة لتلقيح 2.2 مليون طفل ضد فيروس كورونا المستجد، خلال أسبوعين.

وذكر راديو "فويس أوف إندونيسيا"، أن البرنامج المطلق برعاية شرطة جاكرتا، يشمل العاصمة ومدن "ديبوك" و"تانجيرانج" و"بيكاسي"، ويستهدف الأطفال من عمر 6 إلى 11 عاما.

وأوضح رئيس شرطة جاكرتا المفتش العام فاضل عمران، أنه وجه القوات لتنفيذ البرنامج في أقرب وقت حتى يمكن للأطفال العودة إلى المدارس دون قلق ولتحصينهم ضد متحور أوميكرون.

يشار إلى أن إندونيسيا عادت إلى التعليم في الفصول بشكل كامل منذ الإثنين الماضي بعد عامين من التعليم الإلكتروني بسبب تفشي فيروس كورونا.