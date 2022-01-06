زادت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1.2% مقارنة بنفس الوقت أمس الأربعاء، لتصل إلى 57.8 مليون إصابة، حتى الساعة 04:46 صباحا بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على المستوى الوطني في عدد حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 5.81 مليون إصابة، بزيادة بنسبة 1 % مقارنة بنفس الوقت من اليوم السابق.

وشهدت ولاية كانساس زيادة بنسبة 2.8%، في عدد حالات الإصابة ، في نفس الوقت أمس، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 550 ألفا 176.