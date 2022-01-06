شرطي أمريكي يقاضي ترامب بسبب أحداث الكابيتول

رفع ضابط في شرطة الكابيتول، دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، متهماً إياه بالتحريض ودعم محاولة اقتحام الكونجرس.

ووفقا مجلة "فوربس" الأمريكية، رفع الضابط ماركوس جيه مور، أحد قدامى المحاربين والذي يعمل ضمن القوة منذ 10 سنوات، دعوى قضائية ضد ترامب يطالبه فيها بتعويضات تزيد عن 75 ألف دولار عن "الإصابات البدنية والنفسية" التي عانى منها جراء أحداث 6 يناير، والتي قال إنها ناجمة عن "سلوك ترامب الخاطئ الذي أثار أعمال شغب".

وتزعم الدعوى أن طعن ترامب في نتائج الانتخابات الرئاسية "تسبب في تأجيج وتشجيع وتحريض وتوجيه ومساعدة وتحريض الجماعات اليمينية المتطرفة التي اقتحمت مبنى الكابيتول وقامت بملاحقة ومهاجمة عناصر الشرطة داخل وخارج المبنى الأمريكي، ما تسبب في سقوط خمسة قتلى، ثلاثة منهم من قوات الشرطة، وعدد كبير من الجرحى بينهم 140 شرطيا.

كما تتهم الدعوى ترامب بالتوجيه والمساعدة والتحريض على الاعتداء والضرب، والانخراط في سلوك غير منظم وانتهاك قانون كوكلوكس كلان، وهو قانون فيدرالي يحظر على الأشخاص التآمر لإيذاء الضباط الأمريكيين أو منعهم من أداء واجباتهم.

وأشار مور في أوراق الدعوى إلى أنه لاحظ خلال أحداث 6 يناير، أن مثيري الشغب كانوا يعرفون بالفعل النوافذ التي لم يتم تعزيزها في الكابيتول.

وعقب اقتحام المئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول، قال الضابط السابق إنه وقف خارج غرف مجلس النواب، حيث تجمع مثيرو الشغب في الخارج، وبعد أن أدرك الحشد مدى قربهم من غرف مجلس النواب، هرعوا إلى الضباط وسحقوا مور في الحائط.

وذكر مور في دعواه أنه سمع أحد مثيري الشغب يقول، "خذوا أسلحتهم واقتلوهم.

وقال المحامي باتريك مالون في بيان "موكلنا أصيب بجروح جسدية ونفسية نتيجة التحريض على العصيان من قبل الرئيس السابق لتعطيل التداول السلمي للسلطة".

وهذه ليست أول دعوى قضائية تم رفعها ضد ترامب من قبل ضباط الشرطة الذين قاموا بحماية مبنى الكابيتول في 6 يناير ففي شهر أغسطس الماضي، رفع سبعة من ضباط شرطة الكابيتول دعوى قضائية ضد ترامب والعديد من الشخصيات اليمينية، زاعمين أنهم تعاونوا مع مجموعات متطرفة للقيام بأعمال إرهابية في الداخل الأمريكي.