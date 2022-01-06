إيران تجدد مطالبتها لكوريا الجنوبية بالإفراج عن أرصدتها المجمدة

أكد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية على باقري كني، خلال لقائه بنظيره الكوري الجنوبي في فيينا، أنه يتعين على كوريا الجنوبية الإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول لنظيره الكوري تشوي جانج كان الذي يزور فيينا حاليا، حيث يتواجد الدبلوماسي الإيراني للمشاركة في المفاوضات النووية، إن "العقوبات الأمريكية الأحادية لا تبرر سلوك كوريا في الامتناع عن تسديد ديونها لإيران".

ولفتت إرنا إلى أن اللقاء لا يرتبط بالمفاوضات النووية، وإنما عقد في إطار المناقشات الثنائية الطبيعية بين البلدين وبطلب من الجانب الكوري.

وتم تجميد الأرصدة الإيرانية في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية ضد طهران، وتفيد تقارير إعلامية كورية جنوبية بأن قيمة المبالغ المجمدة تصل إلى سبعة مليارات دولار.