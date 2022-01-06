قالت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم الخميس، إنه اعتبارًا من غد الجمعة، لن يتم تصنيف أي دولة على أنها "حمراء" وستجرى إعادة الطيران مع جميع الدول المُصنفة حتى الآن في القائمة الحمراء.

ونسبت صحيفة (جيروزاليم بوست) إلى نحمان آش، مدير عام الوزارة قوله، إن هذه الخطوة ستسمح للإسرائيليين بالسفر مرة أخرى إلى أي مكان في العالم دون الحاجة إلى إذن حكومي خاص، أو الحجر الصحي لمدة أسبوع عند عودتهم - بشرط أن يكونوا قد حصلوا على التطعيم.

وأضاف "آش": إن القرار استند إلى حقيقة وهي أن معدلات الإصابة بكورونا تظل مرتفعة بالفعل رغم إغلاق الحدود، إذ تبين أن إغلاق الحدود لم يُساعد.