محافظ الفيوم يزور دير العزب والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد أحمد حسين المستشار العسكري، مساء اليوم، الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ودير العزب.

جاء ذلك لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وكان في استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

وأعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط أبناء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلاً إليهم تهنئة السيد رئيس الجمهورية، مضيفًا أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

وقال إن رسالة المسيح هي رسالة سلام، مشيراً إلى أن المحافظة على المواطنة والمحبة بين أبناء الوطن تحت راية واحدة لصالح أبنائنا، مؤكداً أن ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة هو تحقيق فعلي للمواطنة.