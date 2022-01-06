ماليزيا: موافقة مشروطة على استخدام لقاح فايزر للأطفال بين 5 و11 عاما

أعطت ماليزيا موافقة مشروطة لاستخدام لقاح فايزر المضاد لفيروس كوفيد-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.

وقال وزير الصحة خيري جمال الدين، في بيان له اليوم الخميس، إن هيئة تنظيم الأدوية في البلاد وافقت أيضا على لقاح كانسينو الصيني للاستخدام في الجرعات المعززة للبالغين فوق سن 18 عاما، بحسب صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية.

وقلصت ماليزيا، التي لديها أحد أعلى معدلات التطعيم في جنوب شرق آسيا، الأسبوع الماضي فترات الانتظار لتشجيع المزيد من المواطنين على أخذ جرعة معززة، في محاولة لوقف انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى من فيروس كورونا.

وتظهر الإحصاءات الحكومية أن معظم سكان ماليزيا تلقوا جرعتين من اللقاح، بما في ذلك ما يقرب من 98 بالمئة من البالغين و 88 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.