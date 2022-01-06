إطلاق اسم ليوناردو دي كابريو على شجرة تنبت بالكاميرون

أطلق علماء جمعية الحدائق النباتية الملكية، كيو، اسم الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو على أول شجرة جديدة يتم اكتشافها وتسميتها رسميا في عام 2022م، وذلك بعد نشرها في المجلة العلمية بيير جي.



شجرة ديكابريو تنبت في غابات الكاميرون، وهي شجرة قصيرة دائمة الخضرة ذات أزهار براقة تنبت من الجذع، تنتمي إلى عائلة إيلانغ إيلانغ، ووجدت في منطقة صغيرة من الغابة وهي مهددة بالانقراض، هذا بحسب ما نشر في موقع نيو ساينتست.



أوضح الدكتور مارتن تشيك أنه وزملاؤه في جمعية كيو قرروا تسمية الشجرة تيمنا باسم ليوناردو دي كابريو، تكريما له على مجهوداته لوقف قطع الأشجار في غابة إيبو، واحدة من الغابات المطيرة في أفريقيا الوسطى، يعيش فيها شعب بانن وسط أنواع فريدة من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، من بينها الغوريلا وفيل الغابات.

كتب علماء دوليون رسالة إلى الحكومة يوثقون فيها أنواع الحيوانات والنباتات الثمينة المهددة بالانقراض، وتبنى دي كابريو وقتها القضية ونشر عنها للملايين من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما أعطى الحملة زخما عالميا، وبعدها سحبت الحكومة بعدها مشروع الاحتطاب وقطع الأشجار، ولكن يتم تصنيف غابة إيبو على أنها حديقة عامة وطنية حتى الآن.

يقول مارتن لموقع نيو ساينتست، "هذا النبات المكتشف حديثا بالنسبة لعلماء النبات مبهر ورائع، وقد وجدنا حتى الآن 50 شجرة فقط من أشجار دي كابريو، ولذلك فهي تعتبر مهددة بالإنقراض".

ويرى الدكتور مارتن أن قائمة الأنواع الجديدة المكتشفة في عام 2021م دليل آخر على أن هذه هي الفرصة الأخيرة لاكتشاف أنواع غير معروفة وتسميتها وحمايتها قبل أن تنقرض نهائيا.



وأضاف، "هناك الآلاف من أنواع النباتات وربما الملايين من أنواع الفطريات في الطبيعة لا نعرف عنها شيئا، فالبشر يدمرون المحيط الطبيعي الذي نعيش فيه".



يذكر أنه تم اكتشاف 14 نوعا جديدا من الشجيرات ذات التوت الأزرق في مارس لعام 2021م، جميعها تنتمي إلى عائلة القهوة، بينما تم اكتشاف 7 أنواع شجيرات أسترالية جديدة من التبغ البري في شهر أغسطس الماضي، هذا بجانب اكتشاف 16 نوعا من بساتين الفاكهة في مدغشقر.