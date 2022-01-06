تحالف دعم الشرعية في اليمن: الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، صباح اليوم الخميس، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه المملكة.
وأفاد التحالف -في بيان أوردته قناة "العربية" الفضائية- بأنه سيتخذ إجراءات فورية لتحييد وتدمير التهديد لحماية المدنيين.
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تلقى أمس الأربعاء، نداء استغاثة من ناقلة نفط بعد تعرضها للمضايقة المسلحة مقابل ميناء الحديدة، مشددا على وجود مؤشرات عالية الخطورة على المنطقة والممر البحري مقابل ميناء الحديدة.
وأشار إلى أنه رصد ووثق "عملية التحضير لعمل عدائي بزورق مفخخ من ميناء الصليف اليمني"، مضيفا أن "التخطيط وتنفيذ قرصنة سفينة النقل البحري (روابي) انطلق من ميناء الحديدة".
واعتبر التحالف أن "ميناء الحديدة مركز رئيسي لاستقبال وتجميع الصواريخ الباليستية"، مؤكدا أن "الحديدة والصليف مركزان رئيسيان للأعمال العدائية وتهديد الأمن البحري".