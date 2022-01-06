نائب برلماني: ارتياح كبير من المصريين لكلمة الرئيس من قلب الكاتدرائية

أشاد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بجميع القضايا التى تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته التي وجه فيها التهنئة للاخوة المسيحيين بمناسبة أعياد الميلاد من داخل مبنى الكاتدرائية المرقسية بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال " عابد " فى بيان له مساء اليوم، إننا جميعاً يجب أن نعى وندرك جيداً رسالة الرئيس السيسى التى قال فيها بالنص : " أحنا في مصر بدأنا طريق عاهدنا فيه ربنا وعاهدناكم ان نكون مع بعض وان شاء الله هانكمله مع بعض كلنا.. الطريق ده طريق الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع، تتسع لنا كلنا بدون أي فرق او تمييز، نعيش فيها بسلام وامان مع بعض".

كما أشاد عابد، بمطالبة الرئيس السيسى المصريين بالانتباه لمحاولات البعض مثمناً حديث الرئيس السيسى عن الجمهورية الجديدة ووصفه لها بانها جمهورية الحلم والامل.. جمهورية العلم والعمل، الجمهورية القادرة وليست الغاشمة، المسالمة ولست المستسلمة، الجمهورية دى هانبنيها مع بعض وأن اى تحدى او اى صعاب تهون لو احنا كلنا دائما على قلب رجل واحد، كلنا مع بعض".

وثمن النائب، حديث الرئيس السيسى خلال كلمته عن قداسة البابا تواضروس الثانى وتقديره الشخصى لقداسة البابا تواضروس وقوله بالنص "عاوز أقولكم على حاجة، انتوا ما تعرفوش حجم التقدير والاحترام والمحبة اللى أكنها لقداسة البابا، خلوا بالكم الرجال توزن في المواقف والظروف الصعبة جدا" ودعوته للجميع إلى أن الاهتمام بالبابا تواضروس وقوله للحاضرين "انتوا كمان خلوا بالكم منه" مؤكداً أن هذه الكلمات من الرئيس السيسى عن رمز الكنيسة المصرية البابا تواضروس الثانى لقى تأييداً كبيراً وارتياحاً واسع النطاق من جميع المصريين بكل انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والحزبية والشعبية.