رئيس مدينة ملوي بالمنيا يتفقد إجراءات التأمين حول عدد من الكنائس

تفقد اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، عدداً من الكنائس والمطرانية بمدينة ملوي؛ للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة، بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وأعلن السايس رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرف العمليات بالمركز والمدينة، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد المجيد.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية التسع ورؤساء والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بشوارع وميادين المركز والمدينة، وخاصة في محيط الكنائس والمطرانيات، ومتابعة رفع القمامة، وكذلك رفع كفاءة الطرق والشوارع وتركيب لمبات الإنارة اللازمة.

وأشار إلى التنسيق مع القيادات الأمنية بالمركز والمدينة لمنع انتظار السيارات والدراجات البخارية بمحيط الكنائس والأديرة وخاصة بالمداخل والمخارج، ومتابعة وتلقي البلاغات أولا بأول، مشيداً بالدور الذي تقوم به قوات الشرطة، في تأمين المواطنين بالمركز والمدينة، موجهاً رؤساء القرى التسع والأحياء برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ورفع وإزالة أية إشغالات، ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية

وهنأ رئيس المدينة أبناء مدينة ملوى، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، معرباً عن أمنياته بأن ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وداعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والآمان والسلام والاستقرار.