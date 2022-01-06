هولندا تسجل 27 ألفا و199 إصابة جديدة و39 حالة وفاة بكورونا

سجلت هولندا 27 ألفا و199 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.
كما سجلت البلاد 39 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.
وترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 3 ملايين و282 ألفا و146 إصابة، والوفيات إلى 21 ألفا و497 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 29 مليونا و407 آلاف و636 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في هولندا حتى الآن.
ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.