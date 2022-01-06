أعلنت حملة "أجمل شتاء في العالم" التي تنظمها حكومة الإمارات للتعريف بمعالم دولة الإمارات، أنها ستطلق غدا الجمعة مبادرة خيرية، تهدف إلى دعم الشعوب التي تعاني ظروفا صعبة جراء برد الشتاء، ومساندة اللاجئين الذين اضطرتهم ظروفهم إلى سكن الخيام في العالم العربي وأفريقيا، عبر نشر الدفء في خيامهم وأماكن وجودهم.



وتتعاون الحملة مع اليوتيوبر الشاب حسن سليمان "أبوفلة"، أحد أبرز صنّاع المحتوى المتخصص في الألعاب الإلكترونية والترفيهية في المنطقة العربية، في المبادرة الإنسانية الهادفة لتوفير الدعم لمئات الآلاف ممن هم بحاجة للمساندة تحت عنوان "لنجعل شتاءهم أدفأ"، لجمع 10 ملايين دولار.



وتتيح المبادرة الإنسانية للجميع من مختلف أنحاء العالم المشاركة في التحدي لتوفير أكبر قدر من المساعدات ودعم أكبر عدد من عائلات اللاجئين والمجتمعات الأكثر حاجة في المنطقة في فصل الشتاء، وذلك بالتعاون مع "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" و"الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام"، واللتين ستساهمان في إيصال المساعدات إلى محتاجيها.



وإلى أن يتم جمع المبلغ المطلوب كاملا بواقع 10 ملايين دولار، سوف يحبس اليوتيوبر الشاب "أبو فلة" نفسه في غرفة زجاجية اعتبارا من الجمعة، ولن يغادرها حتى اكتمال المبلغ، في وسط مدينة دبي الحيوي، الذي يزوره الملايين من مختلف أنحاء العالم.