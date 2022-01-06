قالت النائبة الدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، إنّها تقدمت بطلب إحاطة ثانٍ لمجلس النواب بشأن حبة الغلال السامة، وذلك في أعقاب انتحار فتاة الغربية بعد ابتزازها جنسيًّا.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُقدمه الإعلامي مصطفى بكري على شاشة "صدى البلد"، مساء الخميس، أنّها قدمت طلب إحاطة أول في فبراير 2021، وتبين أنّ معدلات الانتحار بحبوب القمح (حبوب الغلة) لا تزال مستمرة.



وأشارت إلى أنّ حبّة الغلة أشد خطورة من تعاطي المخدرات، محذرة من أن هذه الحبة أداة قتل خطيرة وسعرها بجنيه واحد فقط.



ولفتت إلى أنّ هذه الحبة تُباع في محال المبيدات وبعض محلات البقالة ويمكن شراؤها بكل سهولة، محذرة من أن القرص صغير الحجم يمكن استخدامه في جرائم قتل.



وأوضحت أن هناك كوارث تحدث يوميًّا بسبب حبة الغلة، وقالت إن كل مستشفى عام تستقبل حالة أو حالتين بشكل يومي، تصل في حالة احتضار بسبب تناول هذه الحبة التي وصفتها بأنها "فتاكة جدًا".



وتصدرت واقعة الطالبة بسنت خالد، البالغة من العمر 17 عامًا من مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بحقها بسبب معاناتها من أزمة نفسية حادة دفعتها لإنهاء حياتها بـ"حبة الغلة"، بعد تعرضها للابتزاز بصور مفبركة لها.