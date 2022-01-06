خالد الدرندلي: مجلس اتحاد الكرة الجديد هدفه تطوير اللعبة وليس المنصب أو الشو

قال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد بالثقة التي حصل عليها من أعضاء الجمعية العمومية، لتطوير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن القائمة برئاسة جمال علام، غرضها الأول والأخير خدمة الكرة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة "صدى البلد"، أن مجلس اتحاد الكرة، سيعمل على حل كافة المشاكل التي تواجه الكرة في مصر أبرزها الأزمات المادية، مشددًا أن المجلس هدفه خدمة الكرة وليس المنصب أو الشو الإعلامي.

وأوضح أنّ المجلس الجديد يسعى لتوفير موارد مادية مختلفة من أجل إيجاد سيولة مادية لاتحاد الكرة لتطوير اللعبة، مشيرًا إلى أنّ أهم الأزمات التي سيسعى لحلها هي توفير النفقات للأندية المغمورة التي تعاني في الدرجات الأدنى.

وشدد الدرندلي، على دعمه لمنتخب مصر قبل المشاركة في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون 2022، ثم تصفيات كأس العالم.

وتابع: "هدفنا بطولة أمم إفريقيا وليس التمثيل المشرف من أجل عودة الكرة المصرية لمكانتها الطبيعية، وسيلتقي المجلس الجديد مع اللاعبين والجهاز الفني غدًا لدعمهم وتحفيزهم قبل البطولة التي نأمل في حصدها".