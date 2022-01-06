لجنة اختيار القيادات بجامعة سوهاج تلتقي المرشحين لوظيفة أمين مساعد

واصلت اللجنة العليا لاختيار القيادات الإدارية بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، لقاءاتها مع المرشحين لشغل وظيفة أمين مساعد بدرجة مدير عام.

وضمت اللجنة الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين ‏نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم الطلاب، ‏والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، واللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، وعيد السيد الدسوقي وكيل وزارة التنظيم والإدارة بالمحافظة، وعلي أحمد محمود مدير عام الشؤون القانونية بديوان عام محافظة سوهاج.

‏وأشار الدكتور مصطفى عبد الخالق، إلى اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل وظيفة مدير عام لإدارة رعاية الشباب، وأمين كلية التجارة، وأمين مساعد الجامعة، في إطار استكمال الهيكل الإداري للجامعة، حيث قدم المرشحون عروضا عن سيرتهم الذاتية ومؤهلاتهم العلمية والتدرج الوظيفي، كما قامت اللجنة بالاستماع إلى الأهداف والخطوات الفعلية التي ينبغي تحقيقها لتطوير الإداء وتحسين جودة العمل بالجامعة.

جدير بالذكر أن قائمة المرشحين لمنصب أمين مساعد بدرجة مدير عام ضمت كلا من: ياسر أحمد السيد، جمال محمد سرور، محمد أحمد عبد الله، عبد الصبور إبراهيم محمد، يسري أحمد فؤاد، عفت حلمي أحمد، وهاني أحمد سمير.