الصحة العراقية تتخذ إجراءات جديدة بعد تسجيل إصابات بأوميكرون

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن اتخاذها إجراءات جديدة بعد تسجيل إصابات بمتحور «أوميكرون».

وقال مدير دائرة الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير، لوكالة الأنباء العراقية «واع»، إن «وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل حالات إصابة بأوميكرون من خلال فحص التتبع الجيني الذي يجريه مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد»، مبيناً، أن «هذا الفحص هو لمتابعة السلالات والتحورات الموجودة في العراق بشكل دوري».

وأضاف أنه «تم رصد 5 حالات إصابة بأوميكرون من دهوك وبعض الأجانب في البعثات الأجنبية الموجودة في بغداد»، مشيراً إلى أن «مسافرين اثنين عادا إلى محافظة دهوك ونشرا الوباء في عائلتهما، فيما تم تسجيل إصابات لأجانب مقبلين من الولايات المتحدة الأمريكية».

وتابع، أن «وزارة الصحة تراقب الوضع الوبائي من ناحية الإجراءات الوقائية التي سوف نتخذها، مع تشديد متابعة المقبلين من الخارج والرقابة الصحية في المدارس»، موكداً على تعميم كتاب يتضمن زيادة الفحوصات على الحالات المشكوك فيها.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لمسافرين عائدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه «تمّ تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد».

وأضافت، أنه «تمّ تسجيل 5 حالات أوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد».