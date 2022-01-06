محافظ البحيرة: توزيع 49 ألفا و360 طائرًا حتى الآن بمشروع قرض تربية البط

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات في شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية والتي لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إلى الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كل الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم جميع أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها.

وأشار اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه يتم توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة 5 ملايين جنيه للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبال كبير من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الانتظار.

وأوضح محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط أسعار الطيور فى الأسواق، مشيراً أنه تم توزيع 900 طائر على 45 مستفيدًا بمدينة حوش عيسى ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 49 ألفًا و360 طائرًا على إجمالي 2468 مستفيدًا.

وأكد محافظ البحيرة، أن المشروع يهدف إلى رفع المستوى الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم 20 بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية لإطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية.

ويتم اختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الاجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع 1500 جنيه لكل سيدة قيمة شراء 20 بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال 3 شهور كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور.