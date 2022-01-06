الغرفة التجارية بالجيزة: ارتفاع فى سلع غذائية وغير الغذائية بنسبة 40%

شكوى من تراجع وزن الرغيف البلدي.. وتصدير منتجات خلال شهر نوفمبر بقيمة 70 مليون دولار



أعلنت الغرفة التجارية بالجيزة، ارتفاع بعض السلع الغذائية الأساسية، وغير الغذائية مدفوعة بزيادة الطلب وتكاليف الإنتاج والنقل والشحن والتأمين بنسب تراوحت من ١٠ إلى ٤٠٪.



وأضافت الغرفة التجارية، فى آخر تقرير صادر لها عن شهر نوفمبر، أن السلع الغذائية تشمل الدقيق والأرز وزيت الطعام والبقوليات والسكر واللحوم بمختلف أنواعها وبيض المائدة، ومن السلع غير الغذائية الحديد والأسمنت والأخشاب والأدوات والأجهزة الكهربائية.



وأوضحت الغرفة، فى التقرير حصلت "الشروق" على نسخة منه، أن الكميات المعروضة من الخبز البلدي مستقرة على مستوى المحافظات مغطية لكافة احتياجات المواطنين، ولكن مع وجود شكوى من تراجع وزن الرغيف البلدي بسبب قرار تخفيض وزن الرغيف من قبل وزارة التموين خلال الفترة الماضية.



وأشارت الغرفة، في تقريرها إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية بشكل نسبي في مستويات أسعارها خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تتراوح سعر الكيلو من اللحوم البلدية ما بين 130 إلى 150 باختلاف مناطق أحياء المحافظة، ويرجع ذلك الارتفاع بسبب نقص المعروض من اللحوم البيضاء والحمراء فضلا عن خروج عدد كبير من المربين فى ظل زيادة التكلفة الانتاجية بعد تجاوز أسعار الأعلاف 8 آلاف جنيه للطن إضافى إلى سعر الأمصال البيطرية.



وأضاف التقرير، توقع العديد من التجار استمرار ارتفاع الأسعار فى السوق المحلى خلال الفترة المقبلةى رغم حالة الركود المسيطرة على السوق تزامنا مع تراجع المبيعات والقدرة الشرائية للمواطنين.



وذكر تقرير الغرفة، شهد السوق ظهور حالة من الركود في مبيعات الدواجن بسبب تراجع الإقبال عليها من قبل المواطنين بعد الزيادات التي طرأت على السوق مؤخرا، حيث ارتفع سعر كيلو الدواجن الحية بالمزرعة ليصل إلى 30 جنيه، خلال النصف الأول من شهر نوفمبر ليصل سعر الدواجن البيضاء للمستهلك النهائي ما بين ٣٤ إلى ٣٦ جنيه باختلاف المنطقة، جاء ذلك بسبب ارتفاع سعر الأعلاف المستوردة كالذرة التي ارتفعت سعرها من 4700 إلى 5200 جنيه للطن.



وأكدت الغرفة، أن سعر السكر الأبيض الحر ارتفع بالأسواق المحلية خلال نهاية نوفمبر بزيادة تقدر نحو ألفين جنيه في الطن الواحد خاصة بعد القفزة التي حدثت في البورصة الدولية للسكر ليصل السعر النهائي للطن إلى 10 آلاف و400 جنيه للطن ليصل إلى المستهلك بنحو 12 ألف جنيه، مما يؤدي إلى تراجع المعروض من السكر بالأسواق المحلية واستمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.



وأوضحت الغرفة، أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى الوطن العربي والمركز 19 عالميا بقائمة الدول الأكبر إنتاجا للحديد في العالم مع نهاية عام 2020، حيث ارتفع إنتاج مصر من الحديد في عام 2020 إلى 13.4% على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا.



وأشارت الغرفة، إلى أن إجمالي تصدير مصر للخارج من المنتحات خلال نوفمبر الماضي يصل إلى 70 مليون و210 ألف و571 دولار.



وأشارت الغرفة، إلى أن القطاع السياحي خلال الفترة الماضية شهد عودة النشاط في مجال السياحة بعد أن رفعت دولة روسيا الحظر المفروض على الطيران مع مصر الذي استمر لمدة 6 سنوات، وكذلك رفعت بريطانيا مصر من القائمة الحمراء للدول التي تتطلب إجراءات مشددة عند السفر، مشيرا إلى أن هناك اختلاف في أسعار عددا من أصناف الأسماك حيث ارتفعت أسعار السمك البلطي، فيما تراجعت أسعار سمك المكرونة، ودون ذلك فهناك استقرار في أسعار غالبية الأصناف على مستوى شهر نوفمبر، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت تقليص حجم الفجوة بين معدلي الإنتاج والاستهلاك مما نتج عنه تحقيق أكثر من ٩٠٪ من الاكتفاء الذاتي من الأسماك.