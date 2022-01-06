محافظ الوادي الجديد يوجه بضرورة منع التعدي على أراضي الدولة

وجه محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة المتابعة الدقيقة لخريطة الاستثمار والمشروعات الزراعية لمنع أي تعديات على أراضي الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ، مساء اليوم الأربعاء، مع رؤساء الوحدات القروية بمركز الفرافرة، بحضور المهندس عبدالحكم جبالي رئيس المركز.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على حصر العاملين بالجهات الحكومية بالقرى ووضع مقترح توزيعهم على مجمعات الخدمات التي يتم إنشاؤها ضمن مشروعات حياة كريمة.

وعقب اللقاء، عقد الزملوط لقاءََ مع المواطنين استمع فيه لمطالبهم وشكواهم، موجهاََ بتخصيص نسبة من أراضي البناء لذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم دعما وتيسيراََ عليهم.