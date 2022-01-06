قالت سارة بدر المتحدثة باسم منتدى شباب العالم، إنه خلال أيام قليلة سيتم استقبال الوفود بشرم الشيخ، موضحة أن المنتدى تلقى أكثر نصف مليون طلب من شاب وشابة من كل أنحاء العالم، بواقع 196 دولة، وهو يُعد الأكبر منذ بدء المنتدى.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ النسخة الرابعة للمنتدى تناقش عدة مجالات ومبادرات منها، مجال الطاقة ومبادرة حياة كريمة وذو الرعاية الصحية من حول العالم وريادة الأعمال والتطور التكنولوجي فضلا عن الفرص المتاحة، إضافة إلى التغير المناخي وإصدار توصيات قوية بشأنه.

وأكّدت أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم الدعم الكامل للشباب المصري ويظهر ذلك من خلال تنظيم المنتدى.

ولفتت إلى أن الشرط الأساسي لحضور المنتدى الحصول على التطعيم، مؤكدة أن المنتدى يراعي التباعد الاجتماعي خلال تنظيم الجلسات في القاعات.

وأشارت إلى أنه لم يستقر حتى الآن على العدد النهائي الذي سيشارك في المنتدى لكن سيتم تخفيض الأعداد عن السنوات الماضية والذي وصل إلى 7 آلاف في آخر نسخة بسبب جائحة كورونا مع مراعاة اختلاف الجنسيات والثقافات.

وعن مصادر الإنفاق والدخل في منتدى شباب العالم، كشفت أن ميزانية المنتدى تأتي من خلال الرعاة الشركاء الرسميين سواء من شركات أو وزارات أو مؤسسات دولية، لافتة إلى أن المنتدى حقق فائض مالي بواقع 50 مليون جنيه وتم اتخاذ قرار بالتبرع بها لدعم المبادرات التنموية.

