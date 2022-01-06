القبض على مدرس بالإسماعيلية كون ثروة لا تناسب طبيعة دخله

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ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدرس بالإسماعيلية، استغل طبيعة عمله وموقعة الوظيفي وكون ثروة لا تناسب طبيعة دخله.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدرس بإحدى المدارس بالإسماعيلية) باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه وقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة دخله وتحقيقه كسبا غير مشروعا بالمخالفة لأحكام القانون، وقيامه بشراء العقارات والسيارات، فضلا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (5 ملايين جنيه تقريبا).

وتم تتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.