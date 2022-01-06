البابا: جائحة كورونا أصابت الإنسان بجفاف المشاعر

قال بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداسة البابا تواضروس الثاني، إن كل إنسان يحتاج للاستنارة في حياته والامتلاء بالنور.



وأضاف خلال كلمته بقداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة، دخلت الخطية إلى العالم وعاش الإنسان وصار ميالًا للشر.



وأكد، صارت توجد في العالم صراعات وحروب ونزاعات، وامتد العنف ليس فقط بين الشعوب ووصل بين الأفراد، وصار الإنسان محتلًا بفكرة الخطية.



وذكر، الجائحة التي نعيش فيها في هذا الزمان، أصابت الإنسان بجفاف المشاعر نتيجة الإجراءات التي سببت جفاف مشاعر.



وواصل، الأرض صارت تضطرب كثيرًا، نسمع عن فيضانات وحرائق وزلازل والتغيرات المناخية وذوبان الجليد، وكأنها تشكو من خطيئة الإنسان، الذي صار حاله من ظلمة إلى ظلمة، والإنسان الذي يعيش في الخطية يحيا في ظلمة، وجاء المسيح ليعطي الإنسان نورًا وأملًا.



وحضر الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الكاتدرائية، حيث هنأ البابا والأقباط بالعيد، ثم ألقى كلمة.



واستقبلت الكاتدرائية المهنئين في القداس فقط، دون وجود مهنئين صباح العيد، إذ اعتذرت الكنيسة عن عدم استقبال المهنئين، بسبب استمرار انتشار كورونا وتحوراته الجديدة.



وتلك هى المرة الأولى التى يقام فيها قداس عيد الميلاد المجيد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية، منذ ظهور كورونا، إذ إن آخر قداس للميلاد أقيم فى يناير 2020 قبل نحو شهرين من ظهور الفيروس فى العالم ثم فى مصر، وحضر هذا القداس فى يناير 2020، الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما اعتاد فى كل عيد للميلاد المجيد منذ توليه رئاسة مصر.



وفى عيد الميلاد المجيد الماضى فى يناير 2021، ترأس البابا تواضروس، القداس فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، بمشاركة عدد محدود جدا من الآباء الأساقفة والرهبان والشمامسة، دون حضور شعبى.



وفى عيد القيامة المجيد الماضى فى مايو 2021، ترأسه البابا من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة عدد من الآباء الأساقفة، وكهنة كنائس الكاتدرائية، وأعداد محدودة من الشعب، وسط غياب كامل للمهنئين، دون استقبالات يوم العيد أو قبله.



وفى عيد القيامة المجيد، فى أبريل 2020، وهو أول عيد بعد ظهور كورونا، تابع الأقباط القداسات فى منازلهم للمرة الأولى، فيما ترأس البابا قداس العيد من كنيسة التجلى بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، دون حضور شعبى، وسط مشاركة عدد محدود من الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة.