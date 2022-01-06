 الهند: مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 جراء تسرب غاز بمنطقة صناعية - بوابة الشروق
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الهند: مصرع 6 أشخاص وإصابة 25 جراء تسرب غاز بمنطقة صناعية

أ ش أ
نشر في: الخميس 6 يناير 2022 - 4:05 م | آخر تحديث: الخميس 6 يناير 2022 - 4:05 م

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الخميس، مصرع 6 أشخاص وإسعاف 25 آخرين جراء استنشاقهم غاز سام تسرب من شاحنة بغرب البلاد.

ووقع الحادث في إحدى المناطق الصناعية بولاية "جوجارات" خلال محاولة سائق الشاحنة التخلص من بعض النفايات في مصرف، حسبما أوردت شبكة "إيه.بي.سي." الأمريكية، التي أفادت بأن الضحايا كانوا بين عاملين أو نائمين في مصنع قريب، ولم تعلن السلطات تفاصيل بشأن نوع الغاز أو حالة المصابين.

يشار إلى أن الإهمال وضعف معايير السلامة سبب حوادث مماثلة في الهند، إذ تسبب تسريب غاز من مصنع بولاية "أندرا براديش" العام الماضي في مصرع 12 شخصا وإعياء المئات.

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