اتحاد الكرة: انسحاب الزمالك من الدوري؟ «تاريخه أكبر من كده»

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علق إيهاب الكومي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، على قرار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن الانسحاب من بطولة الدوري الممتاز.

وكان منصور قد أعلن انسحاب نادي الزمالك من بطولة الدوري الممتاز، عقب تعادل الفريق مع الداخلية أمس الخميس، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وقال الكومي في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك هينسحب من الدوري؟.. بقول إن ده مستحيل يحصل، نادي الزمالك تاريخه أكبر من كده».

وأضاف: «أنا واثق أن إدارة الزمالك ستتراجع عن هذا القرار من أجل مصلحة الكرة المصرية، وتاريخ النادي كبير في اللعبة».

وأتم: «سنجتمع مع مارك كلاتنبيرج (رئيس لجنة الحكام»، للحديث معه بشفافية مطلقة حول مستويات التحكيم في هذا الموسم».