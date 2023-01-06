الزهور يتوج بفضية منطقة القاهرة لكرة السلة سيدات 

توج فريق نادي الزهور لكرة السلة -18 سنة بالميدالية الفضية لبطولة منطقة القاهرة التي أختتمت منافساتها أمس باستاد القاهرة الدولي بالدورة المجمعة الثانية التي تضم ال 4 فرق المتأهلة للنهائي.

واستطاع فريق الزهور احراز الميدالية الفضية برصيد 9 نقاط خلف النادي الأهلي الذي توج باللقب برصيد 11 نقطة، فيما حقق نادي الشمس المركز الثالث برصيد 8 نقاط، وجاء نادي هليوبوليس في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ليتأهل الرباعي لبطولة الجمهورية رفقة فريقي مصر للتأمين والجزيرة أصحاب المركزين الخامس والسادس.

كما فازت نجمة الفريق والمنتخب الوطني مايا سيد بجائزة هدافة البطولة برصيد 140 نقطة.

واستطاع الزهور تحقيق الميدالية الفضية بعد مشوار طويل، حيث بدأت منافسات البطولة شهر اكتوبر الماضي بالدور التمهيدي من دورين يضم كل دور خمس مباريات، واستطاع فريق سيدات سلة الزهور تحقيق العلامة الكاملة والفوز في جميع مباريات الدور التمهيدي للتأهل إلى نصف النهائي المكون ايضًا من دورين والذي حقق خلاله الفريق مفاجأة كبيرة بالفوز على نادي الجزيرة الذي كان يعد من أقوى المرشحين، واقصاءه من التأهل للدور النهائي الذي يضم أفضل 4 فرق، فريقان من كل مجموعة، والذي تأهل له فرق الزهور وهليوبوليس والشمس والأهلي ليخوضوا دورتين مجمعتين.

وأقيمت الدورة المجمعة الأولى في حلوان خلال الفترة من 24 إلى 28 ديسمبر، فيما اختتمت البطولة بالدورة المجمعة الثانية باستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 يناير.

ويخوض فريق سيدات سلة الزهور -18 سنة بطولة الجمهورية المقرر انطلاقها شهر فبراير القادم.

ويقود فريق الزهور جهاز فني مكون من: خالد حسين رئيس الجهاز، وحسام عبد الشافي عرابي مدير فني، ودكتورة عبير يونس المدير الإداري.

وتضم قائمة الفريق كل من: شذا أيمن، مايا سيد فضل، جنا سيد فضل، فريدة محمد أشرف، لجين سامح عصام، نور عبد الفتاح، فرح سامي، منة الله محمد، رولا شريف، نورين أحمد، لجين أيمن، شهد هيثم، ملك أشرف، ملك معتز، ياسمين حسين، ملك أحمد، مرام ذكريا.

وقد أعرب حسام عرابي المدير الفني لفريق الزهور عن سعادته بما حققه الفريق موضحًا: ”واجهنا العديد من الصعوبات خلال البطولة حيث عانى الفريق من العديد من الغيابات، فهناك لاعبات غادرن الفريق في منحة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية، وهناك لاعبات يتم الاستعانة بهن في الفريق الأول، بالإضافة لغياب بعض اللاعبات للإصابة، ولكن استطاعت بعض اللاعبات الظهور بشكل جيد خلال المنافسات“.