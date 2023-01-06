روسيا تتهم أوكرانيا بخرق قرار وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا واصلت قصف المناطق السكنية في دونباس، رغم التزام القوات الروسية بقرار وقف إطلاق النار.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "رغم التزام القوات الروسية بنظام وقف إطلاق النار، واصل نظام كييف القصف المدفعي ضد المناطق السكنية والمواقع العسكرية الروسية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأشارت الوزارة، إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت 4 قذائف هاون على مواقع روسية على محور كراسني ليمان، وشنت 3 هجمات بالمدفعية على منطقة بيلجوروفكا في لوهانسك.

وأكدت الوزارة أنه تم إسكات النيران الأوكرانية برد نيراني من القوات الروسية على المواقع التي أُطلقت منها القذائف.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري ابتداءً من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 يناير.

يذكر أن بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، أقترح أمس الخميس، إعلان هدنة في أوكرانيا بمناسبة حلول عيد الميلاد في الفترة من الساعة 12:00 يوم 6 يناير الجاري، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 يناير الجاري.