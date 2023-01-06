 بريطانيا تستعد لإصدار قانون لمنع التدخين فى المنازل - بوابة الشروق
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بريطانيا تستعد لإصدار قانون لمنع التدخين فى المنازل


نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 9:25 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 9:25 م

انتهت وزارة الصحة البريطانية من إعداد مذكرة كاملة تمهيدا لمشروع قانون بمقتضاه يوقع السكان الجدد عقدا يضمن للبناية أن تكون مكانا خاليا من التدخين.

الهدف المعلن هو حماية الأطفال من آثار التدخين السلبى فيما يعرف بتدخين (Second hand).
المعروف أن الدخان يبقى أثره معلقا فى الهواء لأكثر من ساعتين ونصف الساعة بعد الانتهاء من التدخين. كما أن تداعيات استنشاق الدخان عند الأطفال تصيبهم بالأزمات الصدرية والحساسية الرئوية ونوبات البرد المتكررة والتهاب الشعب.

إلى جانب احتواء الدخان على مركبات ضارة كثيرة مسببة للنشاط السرطانى.

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