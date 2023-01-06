الجزائر: ضبط شبكة إجرامية تحرض على ضرب مؤسسات الدولة عبر موقع إلكتروني

تمكنت الأجهزة الأمنية الجزائرية من ضبط شبكة إجرامية مكونة من 16 شخصا تقوم بالتحريض على "ضرب مؤسسات الدولة وزعزعة استقرارها".



وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية- في بيان، اليوم /الجمعة/- أن هذه الشبكة الإجرامية تهدف إلى زعزعة استقرار الجزائر وضرب مؤسسات الدولة، عن طريق التعامل مع أحد المواقع الإلكترونية المعادية "ألجيري بارت".



وبحسب البيان، تعمل هذه الشبكة على "فبركة وتزييف المعلومات وتسريب التقارير الإدارية وفق أجندات أجنبية معادية وانتهازية؛ تسعى بكل الطرق إلى المساس بمصلحة الجزائر".



وبثت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري مقطعا مصورا يتضمن اعترافات مصورة لعناصر الشبكة الإجرامية التحريضية، والتي تتكون من 16 شخصا؛ يعملون تحت غطاء الموقع الإلكتروني "ألجيري بارت".