2022 ثاني أشد الأعوام دفئا في تاريخ روسيا

أشارت بيانات رسمية، إلى أن العام 2022 هو ثاني أشد الأعوام دفئا في تاريخ روسيا منذ بدء تسجيل البيانات.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء اليوم الجمعة، عن رومان ويلفاند قوله: "2022 كان عاما دافئا على نحو غير طبيعي، وبلغ متوسط درجات الحرارة سالب واحد".

وذكر ويلفاند، إن العام الوحيد الذي فاقه في الدفء هو 2020، حيث بلغ متوسط الحرارة أكثر من درجة الصفر، مضيفا: "بلادنا تقع في الشمال، لذا فهذا أمر رائع حقا".

ووفقا لبياناته، كانت أشد اختلافات في درجة الحرارة العام الماضي في الجزء الشمالي من المنطقة الروسية الواقعة بأوروبا، في الأورال الشمالية وسيبيريا، وكذلك في جمهورية ياقوتيا السيبيرية.