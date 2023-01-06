مقتل جندي نمساوي خلال مشاجرة داخل ثكنة عسكرية

لقي جندي حراسة نمساوي حتفه خلال مشاجرة عنيفة داخل ثكنة عسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع النمساوية، ميشائيل باور، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الجندي مارس تهديدا ببندقية هجومية صباح اليوم الجمعة داخل ثكنة مطار عسكري في مدينة فينر نويشتات.

وذكر باور أن قائد الجندي تدخل في الشجار، وهاجم الجندي قائده - وهو ضابط صف - بفوهة بندقيته وأصابه بعدة جروح. وخلال الشجار، انطلقت ثلاث طلقات من مسدس القائد (54 عاما) وأصيب الجندي.

وقال المتحدث بعد ظهر اليوم إنه لا يمكن حاليا تأكيد ما إذا كان الجندي الحارس قد فتح النار بنفسه قبل الواقعة.

وبحسب بيانات المتحدث، فإن الجندي كان يؤدي خدمته العسكرية في فينر نويشتات، بولاية النمسا السفلى.

ولم تتضح بعد خلفيات الواقعة.

وتتولى الشرطة الجنائية التحقيق.