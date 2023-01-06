 السعودية تختتم مناورات تصدي 5 لتأمين حرية الملاحة في الخليج العربي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السعودية تختتم مناورات تصدي 5 لتأمين حرية الملاحة في الخليج العربي

الرياض (د ب أ)
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:44 م | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:44 م
اختتمت القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم الجمعة، بمناورات وفرضيات التمرين البحري المشترك "تصدي 5".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المناورات انطلقت منذ خمسةأيام ، بمشاركة الأسطول الشرقي التابع للقوات البحرية الملكية، ووزارة الداخلية السعودية ممثلة بحرس الحدود بالمنطقة الشرقية، ووزارة الطاقة السعودية ممثلة بشركة أرامكو السعودية، وشركة أرامكو لأعمال الخليج، وذلك بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في مدينة الجبيل السعودية.

ويأتي تمرين "تصدي 5" بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية، ومواجهة التهديدات على المنشآت البترولية، وحماية حرية الملاحة البحرية، وتعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة.

وتضمن التمرين عددا من المحاضرات والفرضيات، والتدريب على التعامل مع الألغام الطافية، والدفاع عن المنشآت الحيوية والحقول النفطية، والتعامل مع الزوارق المسيرة والطائرات بدون طيار.

وأكد مدير تمرين "تصدي 5" العميد البحري الركن خالد بن مسير الشمري، أن التمرين يهدف إلى رفع جاهزية جميع الوحدات المشاركة، وتعزيز وتوحيد العمل المشترك، ورفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات، وتوحيد مفهوم القيادة والاتصالات، وذلك لتحقيق أمن وسلامة المنشآت الحيوية والحقول النفطية، وتأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية والاقتصادية في الخليج العربي.

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