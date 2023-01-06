قال أحمد عباس، المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن مشروع مودة أطلق من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام 2018، لتبدأ فعالياته في 2019، بعدما وصلت نسبة الطلاق في هذا العام إلى 198 ألف حالة.

وتابع عباس خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «دربنا ما يقارب من 135 ألف طالب وطالبة داخل الجامعات المصرية، إضافة إلى تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد»، مشيرا إلى أن برنامج مودة يستهدف فئة المقبلين على الزواج من 18 عاما حتى 25 عاما، ومن 18 عاما حتى 35 عاما في بعض الحالات.

وأضاف «نستهدف تأهيل المقبلين على الزواج وندربهم على الحياة الأسرية وكيفية التعامل مع ضغوط الحياة»، مشيرا إلى أن برنامج مودة ناقش أزمة الزواج العرفي، ودرب الشباب على طرق اختيار شريك الحياة.

وأكد أن التوافق الاقتصادي والثقافي والتعليمي من أهم محاور اختيارك شريك الحياة، إضافة إلى ضرورة الاعتماد على الصراحة بشكل عام خلال فترة الخطوبة.

