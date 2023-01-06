 الجزائر: تطوير المعابر الحدودية البرية لتعزيز الاقتصاد نحو العمق الإفريقي - بوابة الشروق
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الجزائر: تطوير المعابر الحدودية البرية لتعزيز الاقتصاد نحو العمق الإفريقي

علم الجزائر
علم الجزائر
أ ش أ
نشر في: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:44 ص | آخر تحديث: الجمعة 6 يناير 2023 - 3:44 ص

قال وزير الداخلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد إن الجزائر تسعى إلى تطوير المعابر الحدودية البرية، بما يساهم في تعزيز قدرات اقتصادها، لاسيما نحو عمقها الإفريقي.
جاء ذلك خلال تصريح، أدلى به وزير الداخلية والتهيئة العمرانية الجزائري، على هامش زيارته، اليوم الخميس، للمعبر الحدودي التابع لولاية تمنراست الحدودية مع النيجر.
وأوضح الوزير أن تطوير المعابر الحدودية البرية مسألة ملحة بالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها هذه الهياكل البرية في مجال تعزيز قدرات الاقتصاد، لاسيما نحو العمق الإفريقي، حيث يشهد هذا المعبر مرور العشرات من الشاحنات المحملة بالبضائع الجزائرية في مختلف الاتجاهات في إطار التبادلات التجارية.
وأضاف أنه جار تجسيد مشروع الألياف البصرية العابر لدول إفريقية مجاورة، فضلا عن استكمال إنجاز ٦ محطات إنترنت من الجيل الرابع، وتوفير كافة الوسائل التقنية للشروع في تصدير الإنترنت من الجزائر إلى دول إفريقية مجاورة.

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