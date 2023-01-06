الصين: وضع جائحة كورونا تحت السيطرة

اعتبرت الصين، الجمعة، أن وضع جائحة كورونا في البلاد "تحت السيطرة"، مشيرة إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي ترحب بالقادمين إليها من الصين.



جاء ذلك في تصريحات لمتحدث الخارجية الصينية، ماو نينج، تعليقا على إعادة تفعيل بعض الدول إجراءات من شأنها فرض قيود على القادمين إليها من الصين، حسبما نقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الحكومية.



وطالب نينج دول الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، بالاستماع إلى "الأصوات المنطقية والنظر إلى الوضع الوبائي في الصين بطريقة موضوعية".



وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت الخميس، إنه وفقًا لبيانات المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "لم يتم اكتشاف أي متغيرات جديدة لفيروس كورونا في الصين".



بيد أن المنظمة طالبت السلطات الصينية مرارا بالتزام الشفافية فيما يتعلق بأعداد المصابين والوفيات الناتجة عن الفيروس.



والأربعاء، اتفقت عدد من دول الاتحاد الأوروبي على اتباع "نهج وقائي منسق" ضد الارتفاع الأخير في إصابات فيروس كورونا في الصين، وأوصت بمطالبة المسافرين من الصين بإجراء اختبارات كورونا لإثبات عدم حملهم الفيروس.



وفي السياق، أعلنت الولايات المتحدة، وإيطاليا، وماليزيا، وإسبانيا، والمغرب، وقطر، وكندا، وكوريا الجنوبية، وتايوان الزامية تقديم القادمين من الصين لاختبارات فحوصات سلبية لكورونا.



وتتناقض الخطوات الوقائية العالمية مع قرار بكين بإلغاء الحجر الصحي الإلزامي لجميع الزوار اعتبارًا من 8 يناير الجاري.



وواجهت الصين ارتفاعًا هائلاً في الإصابات بعد التخلي عن سياستها الصارمة "صفر كورونا" في ديسمبر الماضي، عقب احتجاجات غير مسبوقة في أجزاء من البلاد.