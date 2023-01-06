تنفيذي كبير بقطاع النفط الأمريكي يشكو من عدم تواصل بايدن بقيادات الصناعة

قال مدير شركة بيونير للموارد الطبيعية، أحد أكبر المنتجين في حوض بيرميان الأمريكي، إن الرئيس جو بايدن لم يتحدث مع المديرين التنفيذيين بقطاع النفط والغاز الأمريكي، حتى على الرغم من أن إدارته دعت إلى زيادة الإنتاج في الأشهر القليلة الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المدير التنفيذي سكوت شيفيلد قوله إنه بينما تحدث فريق بايدن مع قادة النفط والغاز، "لم يتحدث أول رئيس أمريكي أعرفه مع أي شخص من صناعتنا".

وجاءت كلمة شيفيلد في حلقة نقاشية بمؤتمر جولدمان ساكس العالمي للطاقة والتكنولوجيا النظيفة في ميامي.

وأضاف شيفيلد أن إدارة بايدن لم تدرك المخزون من النفط والغاز والضغوط التضخمية في الصناعة، متوقعا جمودا بين القطاع والبيت الأبيض حتى عام 2024.