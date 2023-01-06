ألمانيا تسجل تراجعا في الطلب الصناعي خلال نوفمبر

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سجلت الصناعة في ألمانيا تباطؤا حادا في الطلبات الواردة خلال نوفمبر الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن، اليوم الجمعة، أن حجم الطلبات تراجع بنسبة 3ر5% على أساس شهري.

وفوجئ خبراء الاقتصاد بحجم التراجع، حيث كانوا يتوقعون في المتوسط انخفاضا طفيفا بنسبة 5ر0% فقط.

وعلى أساس سنوي، تراجع الطلب الصناعي في نوفمبر الماضي بنسبة 11%.

وتحدثت وزارة الاقتصاد الألمانية عن اتجاه تنازلي آخذ في الازدياد. وذكرت الوزارة في بيان: "تظهر بيانات الطلب الصناعي أن الصناعة تجتاز شتاء صعبا، حتى لو تحسنت توقعات الأعمال للشركات مؤخرا".

ويرجع الانخفاض الحالي إلى حد كبير، إلى انخفاض الطلب الصناعي من الخارج، والتي تراجعت بنسبة 1ر8%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء. كما تراجعت الطلبات الواردة من منطقة اليورو بنسبة 3ر10%، وتلك الواردة من دول أخرى بنسبة 8ر6%.

وفي أكتوبر الماضي ارتفعت الطلبات الواردة للشركات الصناعية الألمانية بنسبة 6ر0% على أساس شهري. وعدل مكتب الإحصاء بذلك البيانات نزولا بعد أن أعلن في بيانات أولية سابقا عن زيادة بنسبة 8ر0%.