خبير تحكيمي: كان يجب طرد طارق حامد أمام الهلال

قال محمد فودة الخبير التحكيمي، إن نجم منتخبنا الوطني طارق حامد، كان يستحق أن يطرد من مباراة فريقه اتحاد جدة أمام الهلال، والتي أقيمت أمس الخميس.

وكان فريق الهلال قد فاز على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي.

وأضاف فودة في تصريحات لـ برنامج «أكشن مع وليد»: «كان من المفترض على حكم مباراة الكلاسيكو، أن يطرد لاعب الاتحاد طارق حامد».

وواصل: «حامد تدخل بقوة مع على البليهي مدافع الهلال في الدقيقة 73، وكان يجب أن يحصل على البطاقة الصفراء الثانية ويطرد».

وأتم: «وفي الدقيقة 34 أيضًا كان يجب طرد طارق حامد، بعد تدخله العنيف مع سالم الدوسري».

فيما نشر البليهي مدافع الهلال عبر حسابه الرسمي على «سناب شات»، صورة قدمه بعد مواجهة الاتحاد، معلقا عليها: «والله ما أدري كيف صار الحذاء هكذا، والله أول ألبسه».