محافظ الأقصر: المصريون سيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان

أكد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على روح الأخوة والمحبة والمودة التي تجمع بين المسلمين والمسيحيين، وأن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن، وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الجمعة، كنائس الطوائف المسيحية الأرثوذكس والإنجيلية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بدأت الزيارة بكنيسة السيدة العذراء مريم بالأقصر للأقباط الأرثوذكس، وكان في استقبال محافظ الأقصر والوفد المرافق له، الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وضواحيها، وعدد من كهنة ورجال الدين المسيحي.

ثم توجه محافظ الأقصر والوفد المرافق له لكنيسة الإنجيليين، وكان في استقباله القس محروس كرم راعي الكنيسة الإنجيلية بالأقصر.