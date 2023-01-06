طارق حامد يغيب عن مواجهة اتحاد جدة والشباب في الدوري السعودي

تأكد غياب طارق حامد لاعب خط وسط منتخبنا الوطني، عن مواجهة فريقه اتحاد جدة القادمة أمام الشباب، في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يواجه فريق اتحاد جدة نظيره الشباب، على ملعب فيصل بن فهد مساء يوم الإثنين القادم، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من الدوري السعودي.

وسيغيب حامد عن مواجهة الاتحاد والشباب القادمة في الدوري السعودي، للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد حصوله على بطاقة خلال مواجهة فريقه الأخيرة أمام الهلال.

وكان فريق الهلال قد فاز على نظيره الاتحاد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الملك عبدالله الدولي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 12 من الدوري السعودي.