استطلاع: غالبية الألمان لا يشعرون بالقلق من الإصابة بكورونا

كشف استطلاع حديث للرأي أن نحو ثلثي مواطني ألمانيا لا يشعرون بالقلق حاليا من الإصابة بفيروس كورونا.



وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس الرأي ونُشرت نتاجه اليوم الجمعة، قال 30% فقط من الألمان إنهم يشعرون بالقلق من الإصابة بالفيروس، بينما ذكر 63% آخرون أنهم لا يساورهم قلق في ذلك. ولم تدل 7% ببيانات.



ووفقا لمعهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض، فإن عدد حالات الإصابة بكورونا في ألمانيا ينخفض ​​حاليا إلى حد ما. في المقابل أعرب وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن قلقه أمس الخميس بشأن متغير فيروس كورونا الجديد "XBB.1.5"، والذي يزيد عدد حالات دخول المستشفيات في شمال شرق الولايات المتحدة.



وفي الصين أيضا يتزايد عدد الإصابات بسرعة. لذلك سيتعين على المسافرين القادمين من الصين الخضوع اختبار فيروس كورونا قبل الدخول إلى ألمانيا مستقبلا. وبذلك تنفذ ألمانيا توصية من خبراء صحة من دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. ولا يزال من غير الواضح متى يُجرى تطبيق القواعد الجديدة في ألمانيا.